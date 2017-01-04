Астрономия Фазы Луны 5 января (22:46 UTC) 12 января (14:33 UTC) 20 января (01:13 UTC) 28 января (22:32 UTC) Сезоны 2017 г. Весеннее равноденствие

20.03, 04:30 UTC Летнее солнцестояние

20.06, 22:34 UTC Осеннее равноденствие

22.09, 14:21 UTC Зимнее солнцестояние

21.12, 10:44 UTC Солнце сегодня

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Новое на сайте | | 4 января 2017 г.: Фотодневник погоды: Кристаллическая изморозь в Барнауле 4 января 2017 г.: Фотодневник погоды: Общая метель в Барнауле 4 января 2017 г.: Новости погоды 3 января 2017 г.: Новости погоды 2 января 2017 г.: Новости погоды: 1 января 2017 г.: Обновлён фотодневник погоды за (Калужская обл.) 1 января 2017 г.: Фотодневник погоды: Снегопады и метели в Барнауле и 1 января 2017 г.: Фотодневник погоды: (Санкт-Петербург) 1 января 2017 г.: Фотодневник погоды: (Алтайский край) 1 января 2017 г.: (В. Стальнов) Прогноз погоды на месяц

Фото: Meteoweb.ru | Прогноз: В. Стальнов Январь 2017 г. В Москве и Подмосковье ожидаемая среднемесячная температура −7…−8 °С, что в пределах нормы. Предполагаемое количество осадков 55 – 60 мм, что несколько больше обычного. В Санкт-Петербурге предполагаемая средняя температура января −5…−6 °С, что близко к обычной. Ожидаемое количество осадков 40 – 50 мм, что в пределах нормы. Карты прогноза погоды Разработчик: Александр Терёхин Главный разработчик: Александр Спрыгин

Содействие и поддержка: Александр Конрад и

Александр Терёхин См. также:

Любительская астрономия Что наблюдать в декабре 2016 г. Декабрь – самый темный месяц года. 21 декабря наступит день зимнего солнцестояния, Солнце к этому времени достигнет самой южной точки эклиптики.



Весь месяц вечернее небо украшено Марсом и яркой Венерой, а утреннее – Юпитером. В середине декабря ожидается максимум действия метеорного потока Геминиды.



И конечно же по вечерам уже видны астеризмы Зимний Круг и Зимний Треугольник, которые позволят начинающим любителям астрономии быстро освоиться с большим и наиболее ярким участком зимнего звездного неба.

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Наблюдения серебристых облаков

Фото: Галина Карпова Эти облака действительно кажутся серебристыми – светлые, лёгкие, прозрачные. Учёные наблюдают их уже более ста лет. Неизвестное раньше явление в земной атмосфере – серебристые облака – было открыто сравнительно недавно – в июне 1885 года. И эти прекрасные облака может наблюдать каждый желающий короткими летними ночами. В северном полушарии Земли период их видимости приходится на май – август.







Ваши наблюдения за погодой 19 апреля 2015 г. после холодной (в точке наблюдения до –1,1°С) и, по всей видимости, малооблачной ночи, уже к 8 ч по голубому, прозрачному небу над Москвой с севера плыли кучевые плоские и кучево-слоистые облака. К 15 – 16 ч конвективная облачность получила максимальное развитие, поэтому «белые мухи» сменились довольно интенсивными, но короткими снежными зарядами, при которых из-за крупных снежных хлопьев горизонтальная видимость резко сокращалась до нескольких сотен метров.

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Автор фото: Observer



Фотодневник Лунный вечер. 01.11.2014 г.,

Одинцово (Московская обл.),

автор: Посетитель Зима пришла. 18.10.2014 г.,

Барнаул (Алтайский край),

автор: И. Ломакин Золотая осень. 15.10.2014 г.,

Санкт-Петербург,

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