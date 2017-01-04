Декабрь – самый темный месяц года. 21 декабря наступит день зимнего солнцестояния, Солнце к этому времени достигнет самой южной точки эклиптики.
Весь месяц вечернее небо украшено Марсом и яркой Венерой, а утреннее – Юпитером. В середине декабря ожидается максимум действия метеорного потока Геминиды.
И конечно же по вечерам уже видны астеризмы Зимний Круг и Зимний Треугольник,
которые позволят начинающим любителям астрономии быстро освоиться с большим и наиболее ярким участком зимнего звездного неба.
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Эти облака действительно кажутся серебристыми – светлые, лёгкие, прозрачные.
Учёные наблюдают их уже более ста лет.
Неизвестное раньше явление в земной атмосфере – серебристые облака – было открыто сравнительно недавно – в июне 1885 года.
И эти прекрасные облака может наблюдать каждый желающий короткими летними ночами. В северном полушарии Земли период их видимости приходится на май – август.
19 апреля 2015 г. после холодной (в точке наблюдения до –1,1°С) и, по всей видимости, малооблачной ночи, уже к 8 ч по голубому, прозрачному небу над Москвой с севера плыли кучевые плоские и кучево-слоистые облака. К 15 – 16 ч конвективная облачность получила максимальное развитие, поэтому «белые мухи» сменились довольно интенсивными, но короткими снежными зарядами, при которых из-за крупных снежных хлопьев горизонтальная видимость резко сокращалась до нескольких сотен метров. Весь репортаж... | Весь раздел