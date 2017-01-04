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Номер за февраль 2016 г.
(pdf, 5,57 МБ)

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   Клуб метеолюбителей
  Новое на сайте  
Meteoweb.ru – 10 лет! | Что наблюдать любителям астрономии в декабре 2016 г. | Условия видимости Марса в 2016 г.
4 января 2017 г.: Фотодневник погоды: Кристаллическая изморозь в Барнауле 27 декабря 2016 г.
4 января 2017 г.: Фотодневник погоды: Общая метель в Барнауле 25 декабря 2016 г.
4 января 2017 г.: Новости погоды За двое суток в столице может выпасть около 14 сантиметров снега
3 января 2017 г.: Новости погоды О неблагоприятной погоде в Сибирском федеральном округе 2 - 3 января 2017 года
2 января 2017 г.: Новости погоды: Три «шага» к Рождественским морозам 2017 года
1 января 2017 г.: Обновлён фотодневник погоды за 12 декабря 2016 г. (Калужская обл.)
1 января 2017 г.: Фотодневник погоды: Снегопады и метели в Барнауле 17 и 21 декабря 2016 г.
1 января 2017 г.: Фотодневник погоды: Паргелий 11 декабря 2016 г. (Санкт-Петербург)
1 января 2017 г.: Фотодневник погоды: Метель 9 декабря 2016 г. в Барнауле (Алтайский край)
1 января 2017 г.: Долгосрочный прогноз погоды по Москве и Московской области на январь 2017 г. (В. Стальнов)
  Прогноз погоды на месяц
 
 
Фото: Meteoweb.ru | Прогноз: В. Стальнов

Январь 2017 г.

В Москве и Подмосковье ожидаемая среднемесячная температура −7…−8 °С, что в пределах нормы. Предполагаемое количество осадков 55 – 60 мм, что несколько больше обычного.

В Санкт-Петербурге предполагаемая средняя температура января −5…−6 °С, что близко к обычной. Ожидаемое количество осадков 40 – 50 мм, что в пределах нормы.

Весь прогноз >>

 
 
  Карты прогноза погоды
 
  Явления погоды

Явления погоды

 Опасные конвективные явления

Опасные конвективные явления

  
 

Разработчик: Александр Терёхин

Главный разработчик: Александр Спрыгин
Содействие и поддержка: Александр Конрад и
Александр Терёхин

 
  См. также:
 
  Любительская астрономия
 
 

Что наблюдать в декабре 2016 г.

Декабрь – самый темный месяц года. 21 декабря наступит день зимнего солнцестояния, Солнце к этому времени достигнет самой южной точки эклиптики.

Весь месяц вечернее небо украшено Марсом и яркой Венерой, а утреннее – Юпитером. В середине декабря ожидается максимум действия метеорного потока Геминиды.

И конечно же по вечерам уже видны астеризмы Зимний Круг и Зимний Треугольник, которые позволят начинающим любителям астрономии быстро освоиться с большим и наиболее ярким участком зимнего звездного неба. Читать полностью >>

См. также: 		 
 
  Наблюдения серебристых облаков
 
 
Фото: Галина Карпова

Эти облака действительно кажутся серебристыми – светлые, лёгкие, прозрачные. Учёные наблюдают их уже более ста лет.

Неизвестное раньше явление в земной атмосфере – серебристые облака – было открыто сравнительно недавно – в июне 1885 года. И эти прекрасные облака может наблюдать каждый желающий короткими летними ночами. В северном полушарии Земли период их видимости приходится на май – август.

ФОРМА ДЛЯ ОТПРАВКИ ОТЧЁТА О НАБЛЮДЕНИЯХ СЕРЕБРИСТЫХ ОБЛАКОВ

Весь раздел >>

 
 
  Ваши наблюдения за погодой
 
 

19 апреля 2015 г. после холодной (в точке наблюдения до –1,1°С) и, по всей видимости, малооблачной ночи, уже к 8 ч по голубому, прозрачному небу над Москвой с севера плыли кучевые плоские и кучево-слоистые облака. К 15 – 16 ч конвективная облачность получила максимальное развитие, поэтому «белые мухи» сменились довольно интенсивными, но короткими снежными зарядами, при которых из-за крупных снежных хлопьев горизонтальная видимость резко сокращалась до нескольких сотен метров.
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Автор фото: Observer 		 
 
 

 
 



   
 
    Фотодневник  Все дневники >>  
 

   

   

 
 

Лунный вечер. 01.11.2014 г.,
Одинцово (Московская обл.),
автор: Посетитель

   

Зима пришла. 18.10.2014 г.,
Барнаул (Алтайский край),
автор: И. Ломакин

   

Золотая осень. 15.10.2014 г.,
Санкт-Петербург,
автор: Н. Веремей

 
 

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